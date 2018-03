«Beim Freeski kann ich tun, was ich will und kreativ sein»

Schwimmen hat er mal ausprobiert, auch Fussball. Geräteturnen und Klettern machte er mehrere Jahre. Doch dann ist er bei dem geblieben, was er schon immer gern gemacht hat: Ski fahren und dabei über «jedes Hegärli gumpä». Noah Infanger schmunzelt, wenn er das erzählt. Heute ist der 14-Jährige aus Silenen nämlich am Sportgymnasium Davos und derzeit Dritter der nationalen Freeski-Gesamtwertung in der Kategorie U15 Rookies.

«Ich kann machen, was ich will, kann kreativ sein», erklärt Noah Infanger, der sich auf Instagram «Archeskier» nennt, wieso er Freeski so gern macht.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 7. März 2018.