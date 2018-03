«Frühlingserwachen» widmet sich Frühwerk von Heinrich Danioth und der Brüder Gubler

Wer das Haus für Kunst Uri besucht, dem fällt gleich die farbige Wand im Foyer auf. Eigens für die neue Ausstellung «Frühlingserwachen» ist sie in Grün getaucht und sorgt für Lenzstimmung. Passend zum Titel geht es um die Frühwerke des Urner Künstlers Heinrich Danioth sowie der Brüder Eduard, Ernst und Max Gubler, die 1905 mit ihren Eltern das Riedertal besuchten und von da an zur Sommerfrische immer wiederkehrten. Erstmals zeigt das Haus Arbeiten aus der frühen Schaffensphase Heinrich Danioths bis 1925. Sie treffen auf die frühen Werke der Gubler-Brüder. Vernissage ist am Samstag, 10. März, um 17.30 Uhr im Haus für Kunst Uri, Altdorf.

