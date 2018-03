«Ich wollte wirklich der nächste Elvis sein»

Seine Geschichte ist eine des späten Glücks. Billy Harlan, geboren 1937 in Martwick, Kentucky, spielte einst mit Rockabilly-Legenden wie Jim Reeves, Janis Martin und wuchs mit den «Everly Brothers» auf. Doch der Soloerfolg blieb aus.

Ende der 1950er-Jahre entschloss sich Billy Harlan, die Musik als Job aufzugeben. Er arbeitete bis zur Rente in verschiedensten Jobs, kümmerte sich um seine Familie – nicht ahnend, dass zwei Songs, die er damals schrieb, zu Rockabilly-Klassikern avancierten. Erst 2011 hat er von seinem Erfolg erfahren. Und da nahm er seine Musikkarriere wieder auf.

Die Attinghauser Fotografin Natascha Dittli hat ihn auf einem Festival in den USA getroffen und ihm nun eine Konzerttour organisiert. Am 26. April tritt er im «Buena Vista» in Altdorf auf (siehe Infobox). Das UW hat mit ihm telefoniert.

Das Interview lesen Sie in der Ausgabe vom 17. März 2018.