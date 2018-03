Öffentliche Auflage in zweiter Aprilhälfte

Bereits klar hingegen ist, dass 2,8 Millionen der insgesamt 6,5 Millionen Tonnen Ausbruchmaterial für die Renaturierung der Flachwasserzone im Reussdelta verwendet werden. Die Bewilligung für die Seeschüttung liegt inzwischen vor, wie Valentina Kumpusch, am Dienstagabend, 13. März, an der Plenarversammlung der Bauwirtschaftskonferenz Uri verriet. In ihrem Referat zum aktuellen Stand des Tunnelbauprojekts gab die Gesamtprojektleiterin auch einige Details zum Installationsplatz in Göschenen bekannt.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 17. März 2018.

Simon Gisler