Ab heute gilt in Bürglen Tempo 30

Die neue Tempo-30-Zone in Bürglen ist definitiv ausgeschildert. Das teilte die Urner Baudirektion am Mittwoch, 28. März, mit. Damit gilt auf der Klausenstrasse auf dem rund 250 Meter langen Abschnitt zwischen dem Stotzigweg und der Raiffeisen-Bankfiliale Tempo 30. Bereits montiert sind die neuen Geschwindigkeitstafeln. Im Verlaufe der nächsten Woche werden noch weitere Markierungen angebracht und die Fussgängerübergänge neu markiert. Innerhalb der Zone werden links und rechts am Strassenrand farbige Markierungen angebracht, damit die Temp-30-Zone gut erkennbar ist.