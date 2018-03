Aline Danioth holt Silber und Bronze bei Europacup

Aline Danioth ist erstmals bei Europacup-Riesenslaloms aufs Podest gefahren. In Zinal gewann sie am Donnerstag, 1. März, Bronze. Am Freitag folgte dann Silber. Doch damit nicht genug. Aline Danioth führt die Slalom-Gesamtwertung des Europacups an. Uneinholbar. Denn nur noch ein Slalom – beim EC-Final in Andorra – steht an, und die Andermatterin hat mehr als 100 Punkte Vorsprung auf die Zweitplatzierte Marina Wallner aus Deutschland. Für Aline Danioth bedeutet das: Sie hat kommende Saison (2018/19) einen fixen Startplatz in der Disziplin Slalom im Weltcup.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 3. März 2018.