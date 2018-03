Bürgernutzen ade?

In den letzten Jahren erhielten die Bürgerinnen und Bürger der Korporation Uri jeweils 5 Franken aus dem Finanzgewinn. Geht es nach dem Willen des Engeren Rats, soll damit aber schon in zwei Jahren Schluss sein. Statt den Bürgernutzen in bar auszuzahlen, möchte der Engere Rat Aktionen schaffen, welche die Korporationsbürgerinnen und -bürger zu Vergünstigungen berechtigen – etwa bei der Benutzung einer Seilbahn oder beim Besuch eines Museums. Noch bis Ende Mai können die Korporationsbürgergemeinden Stellung zum Gesetzesentwurf über den Korporationsnutzen nehmen.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 10. März 2018.

Simon Gisler