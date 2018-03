Das Hotel Radisson Blu eröffnet im Dezember

Eine Tonhalle für klangvolle Konzerte, ein Schwimmbad für Hotelgäste und Einheimische, eine Piazza zum Flanieren mit verschiedenen Shops und zwei neue Wohnhäuser. Auf die kommende Wintersaison werden im Feriendorf Andermatt Reuss einige Projekte abgeschlossen. Doch damit nicht genug: Bereits in diesem Frühjahr ist Baustart für das Haus «Fuchs» und Ende 2018 für den «Eisvogel». Bereits erarbeitet ist das Konzept für das neue Familienhotel, das seinem Namen auch gerecht wird: Buchbar soll es nur mit Kindern sein, ganz nach dem Vorbild eines erfolgreich betriebenen Hotels im österreichischen Serfaus. Rund 130 Personen liessen sich im Bodenschulhaus an den vier marktstandartig aufgebauten Posten informieren. Aufgeteilt nach den Themen «Bahnhof Andermatt», «Skiarena Andermatt-Sedrun», «Ferienregion Andermatt» und «Feriendorf Andermatt Reuss» erklärten die Referenten im Viertelstundentakt, was alles noch für dieses Jahr geplant ist.

Mehr dazu im UW vom Samstag, 24. März 2018.

Doris Marty

Mit der Fertigstellung der neuen Wohnhäuser «Alpenrose» und «Edelweiss», der Piazza sowie der Eröffnung des Hotels Radisson Blu erhält das Feriendorf Andermatt Reuss ein neues Gesicht. Foto: Valentin Luthiger (Archiv UW)