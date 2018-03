Ein Sprung veränderte sein ganzes Leben

Für den 30-Jährigen änderte nur ein Sprung sein ganzes Leben. Es war ein Sportunfall vor gut sieben Jahren. Seit 2012 spielt David Mzee in der Wheelchair-Rugby-Nationalmannschaft. Er ist seit 2010 Tetraplegiker. Seine Mutter stammt aus Flüelen, deswegen hat der junge Mann viele Erinnerungen an den Kanton Uri. Er war oft auf den Eggbergen, zum Wandern oder Skifahren. Und Weihnachten verbrachte er immer bei den Grosseltern in Flüelen. Doch im Leben des erwachsenen Mannes hat sich nun einiges geändert.

