Eindrückliches Finale am EWA-Jugendcup in Unterschächen

In der Kategorie U10 realisierten sowohl Elena Frei (Mädchen) als auch Nico Bricker (Knaben), beide SC Unterschächen, mit ihrem Tagessieg das Punktemaximum in der Gesamtwertung. Auch in der U12-Kategorie blieb der Gesamtsieg in Unterschächen, wobei aber Alessia Muheim den Tagessieg der aufstrebenden Läuferin des SSC Schattdorf, Linda Gisler, überlassen musste. Alexander Bricker hingegen gab sich keine Blösse und holte sich den Gesamtsieg mit dem Maximum von 400 Punkten.

