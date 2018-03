Erfolgreiche 13. Ausgabe des Tonart-Festivals

Zweimal ausverkauft, und das zum dritten Mal in Folge! Entsprechend zufrieden zeigen sich die Organisatoren nach dem Festival: «Das Tonart Festival steht nicht nur für intime Konzerte mit bekannten Stars, sondern trifft auch den Geschmack des Publikums», schreiben sie in einer Medienmitteilung. Nach Seven im letzten Jahr war es 2018 die deutsche Soul-Queen Joy Denalane, die den grossen Saal im Theater(uri) verzauberte. 400 Personen waren am Samstag, 10. März, von Denalanes Präsenz und Musik begeistert. Eröffnet wurde das Festival am Freitag, 9. März, durch den englischen Musiker Fink. Rund 800 Personen besuchten das 13. Tonart Festival. Die nächste Ausgabe des Festivals ist vom 22. bis 23. März 2019 geplant.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 14. März 2018.