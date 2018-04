Erneut Murgang in Spiringen

Am 5. Januar hatte sich im steilen Fuhrport in der Gemeinde Spiringen ein Murgang gelöst. Steine beschädigten einen Stall und Leitplanken, und eine grosse Geröllmasse übersarte das Wiesland. Am 29. März kam erneut Bewegung in diesen Murgang. Im westlichen Teil des Anrissgebietes lösten sich Geröllmassen und stürzten zu Tale. Darunter waren wieder grössere Steine, welche aber nicht mehr das Ausmass des Ereignisses vom Januar hatten.

In Anbetracht des angekündigten Föhns und der ausgiebigen Regenfälle für den Karsamstag entschloss sich der Gemeindeführungsstab zusammen mit der Feuerwehr, am Karfreitagmorgen Eisenpalisaden ins Schadengebiet zu fliegen. Mit einem LKW wurden Eisenpalisaden von Wassen nach Spiringen transportiert. Ein Helikopter flog die Eisenteile von Gerenlingen ins Fuhrport. Im Anrissgebiet liegen immer noch mehrere grosse Steine und drohen, bei einsetzendem Regen zu Tale zu stürzen.

Franz Imholz