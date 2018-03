Für einen gerechteren Finanz- und Lastenausgleich in Uri

5 Millionen Franken weniger würden gemäss Vorschlag der Urner Finanzdirektion auf den Kantonshaushalt entfallen. Für die Gemeinden resultiert dagegen eine Nettobelastung, wie die Finanzdirektion am 29. März anlässlich der Vernehmlassungseröffnung mitteilte. Die Projektorganisation schlägt vor, dass der Kanton die Globalbilanz grundsätzlich zu Gunsten der Gemeinden ausgleicht.

Hintergrund der Anpassung des kantonalen Finanz- und Lastenausgleichs ist, dass vorgesehene Massnahmen 2016 auf Widerstand gestossen waren. In der Folge setzte die Regierung Arbeitsgruppen mit Kantons- und Gemeindevertretern ein. Unter der Prämisse «wer kann welche Aufgaben am effizientesten erfüllen» erarbeiteten diese verschieden Massnahmen. Die Vernehmlassung dauert bis am 22. Juni.

Keine Begehungen mehr bei allgemeinen Grundstückschätzungen

Eine Neuerung im Kanton Uri steht auch bei der Grundstückschätzung an. Das Modell der allgemeinen Neuschätzung alle zwölf Jahre sei nicht mehr zeitgemäss und werde von der Weiterentwicklung der Informationstechnologie überholt. Das Projekt «Urieval» befasst sich daher mit einer effizienten steuerliche Grundstückbewertung. Ziel ist laut der Regierung eine rechtsgleiche und marktangepasste Grundstückbewertung. So sollen Begehung und Augenschein vor Ort künftig für nichtlandwirtschaftliche Grundstücke ausbleiben. Stattdessen ist eine Neubewertung aufgrund eines Registers vorgesehen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 31. März 2018

Quelle: SDA