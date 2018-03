FDP Geschäftsleitung nominiert Roger Nager

In den vergangenen Tagen habe die FDP Geschäftsleitung diverse Gespräche mit Vertretern anderer Parteien geführt und dabei grossen Rückhalt für Roger Nager festgestellt, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Geschäftsleitung der FDP Uri nominiert Roger Nager offiziell als Kandidaten für die Wahl des Landammanns für die Jahre 2018-2020. Ausschlaggebend dafür sei das gute Resultat, das Roger Nager im ersten Wahlgang erzielt habe, aber auch die Akzeptanz der Urner CVP und SVP, die voll hinter dieser Lösung stehen. Die SP/Grüne Uri wird an ihrem Parteitag noch dazu Stellung beziehen. Nachdem der Regierungsrat in den vergangenen vier Jahren durch Vertreter der CVP geführt wurde, sei es angebracht, dass nun ein Regierungsrat einer anderen Partei an der Spitze stehe. Wichtig sei, dass der Regierungsrat während der nächsten zwei Jahre seine Geschäfte geordnet weiterführen könne. «Dank der Unterstützung des bereits gewählten Landesstatthalters Urban Camenzind und dem guten Willen aller anderen Mitglieder des Regierungsrates wird es Roger Nager gelingen, die Regierung ziel- und lösungsorientiert zu leiten», heisst es weiter. Der zweite Wahlgang findet am 22. April statt.

