Fotokunst bereichert Architektur

Kunst am Bau hat am Berufs- und Weiterbildungszentrum (BWZ) Uri Tradition. Nathalie Bissigs Fotoarbeiten für den Erweiterungsbau sind die neuesten Werke des Hauses. Zur öffentlichen Übergabe gab es am Freitag, 2. März, eine Feierstunde. Die Schwarz-Weiss-Fotografien hat die junge Urnerin speziell für die modernen, klaren Bau entworfen. Einmal mehr gilt: Kunst als Bereicherung von Architektur.

Franka Kruse