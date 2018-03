Gelungener Auftakt für Tonart Festival 2018

Der britische Singer & Songwriter Fink eröffnete am Freitag, 9. März, die bereits 13. Ausgabe des Tonart Festivals in Altdorf. Nur zu zweit und mit einem Akkustik-Set angetreten, vermochte Fink die grosse Bühne im Theater(uri) mit seiner Präsenz zu füllen. Nach "Artist in Residence" Benjamin Yellowitz schlug im Foyer wiederum die Stunde der Tonart-Hausband Take This. Wie schon Fink auf der Hauptbühne hatten auch Endo Anaconda und Manillio einige musikalisch unterlegte Geschichten zu erzählen.

Am Samstag, 10. März, geht das Tonart Festival mit Soul und Pop weiter. Joy Denalane spielt auf der Hauptbühne. Zu Take This auf die Bühne im Foyer steigen Roger Rekless und Ritschi.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 14. März 2018.