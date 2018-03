Gemeindepräsident Simon Arnold tritt zurück

Im Gemeinderat Flüelen haben drei Personen ihren Rücktritt bekannt gegeben. Das bestätigte Gemeindepräsident Simon Arnold auf Anfrage des «Urner Wochenblattes». «Es ist gut möglich, dass noch ein weiterer Rücktritt angekündigt wird», erlärt Simon Arnold. Definitiv auf Ende der Legislatur, Ende Dezember, treten Gemeindepräsident Simon Arnold, Verwalter Thomas Epp und der Sozialvorsteher Michael Kunkel nicht mehr zu den Wiederwahlen an. Simon Arnold ist seit zwölf Jahren im Gemeinderat vertreten, davon sechs Jahre als Vizepräsident und sechs Jahre als Gemeindepräsident. Für seine Nachfolge als Präsident stellt sich Vizepräsident Remo Baumann zur Wahl. Verwalter Thomas Epp wurde am 15. Februar zum neuen Bereichsleiter Bau gewählt (UW vom Samstag, 17. Februar). Er wird seine Stelle per 1. Mai antreten und auf dieses Datum aus dem Gemeinderat Flüelen austreten. Die Parteien seien informiert worden, mögliche Interessenten seien bekannt. «Im Hinblick auf die Rücktritte kann sich der Gemeinderat auch vorstellen, die Anzahl der Mitglieder von sieben auf fünf zu reduzieren», sagt Simon Arnold. Dazu müsste allerdings die Gemeindeordnung neu angepasst werden. Die neuen Gemeinderatsmitglieder werden entweder still gewählt oder an der Urne Ende September.

Doris Marty