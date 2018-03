Im Kanton Uri stieg die Zahl der Straftaten

Angestiegen ist die Zahl der Delikte gegen das Vermögen. Die Polizei registrierte 544 Straftaten. Das sind 27 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Polizei führt diese Zunahme allerdings auf zwei jugendliche Haupttäter zurück, die rund 60 Straftaten verübt haben sollen. Im vergangenen Jahr wurde im Kanton Uri 54 Mal eingebrochen. Von fünf auf 34 Delikte erhöhte sich die Zahl der Übergriffe im Bereich der sexuellen Integrität, wie es aus der Veröffentlichung der Kriminalstatistik der Kantonspolizei Uri hervorgeht. Diese massive Erhöhung sei aber vor allem auf einen Fall zurückzuführen, bei dem ein Jugendlicher diverse strafbare Handlungen und sexuelle Nötigungen mit Kindern in seinem Beziehungsumfeld vorgeworfen würden. Insgesamt 14 Mal musste die Polizei wegen häuslicher Gewalt ausrücken, zweimal mehr als im Jahr davor. In elf Fällen musste sie Strafbestände wie Tätlichkeit, Drohung oder einfache Körperverletzung aufnehmen. Insgesamt ereigneten sich 77 Gewaltstraftaten, das sind 19 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Zahl der einfachen Körperverletzung sank von 27 auf 17. Die verzeichneten Straftaten gegen Leib und Leben nahmen um 25 Prozent auf 47 ab. Wie in den beiden Vorjahren gab es weder ein versuchtes noch ein vollendetes Tötungsdelikt im Kanton Uri.

