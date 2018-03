Jeder dritte kontrollierte Lastwagen beanstandet

Im Kanton Uri hat die Polizei im letzten Jahr 17'642 Schwerfahrzeuge kontrolliert. 11'690 Schwerfahrzeuge waren korrekt unterwegs, wie die Kantonspolizei am Dienstag, 6. März, mitteilt. Bei 5952 Schwerfahrzeugen wurden 10'203 Verkehrsregelverstösse geahndet. Die Kontrollen erfolgten grösstenteils im Schwerverkehrszentrum (SVZ) in Erstfeld sowie mobil auf der Strasse oder direkt in den Unternehmen. Über 11 Prozent der Beanstandungen betrafen Verstösse gegen die Arbeits- und Ruhezeit-Bestimmungen. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt dies eine Zunahme von rund 35 Prozent. 87 Prozent der Verstösse betrafen die Betriebssicherheit. Wiederum viele Mängel gab es im Bereich der Fahrzeugtechnik (4'577). Ab Februar 2017 wurden 16'147 Schwerfahrzeuge zwecks Aufdeckung von AdBlue-Manipulationen kontrolliert. Dabei kam es zu 113 Beanstandungen. Sämtliche beanstandeten Schwerfahrzeuge stammen aus dem Ausland (hauptsächlich aus Osteuropa und Italien).

