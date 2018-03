Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus

Am Freitag, 30. März, um zirka 14.00 Uhr meldete eine Anwohnerin an der Steinmattstrasse in Altdorf, dass aus der obersten Wohnung schwarzer Rauch komme. Umgehend rückten die Feuerwehr und die Polizei an die genannte Örtlichkeit aus. Aus Sicherheitsgründen wurden rund 50 Personen aus dem Mehrfamilienhaus sowie dem angrenzenden Wohnhaus evakuiert. Nach wenigen Minuten hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle beziehungsweise gelöscht. Beim Brand verletzte sich niemand. Die Bewohner konnten nach kurzer Zeit wieder zurück in ihre Wohnungen.

Die Kantonspolizei Uri hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken.Im Einsatz standen die Stützpunktfeuerwehr Altdorf, der Rettungsdienst sowie die Kantonspolizei Uri.

Kapo Uri