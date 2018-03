Kitesurfer im Urnersee aus Seenot gerettet

Am Samstagnachmittag, 10. März, kurz nach 14.00 Uhr wurde der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Uri gemeldet, dass ein Kitesurfer im Urnersee von der Isleten Richtung Tellsplatte treibe. Der Kitesurfer komme nicht mehr selbstständig an Land, da es fast windstill sei. Auf Grund dieser Meldung rückte die Seepolizei aus, konnte den in Seenot geratenen Kitesurfer bergen und an Land dem Rettungsdienst Uri übergeben. Medizinische Abklärungen vor Ort zeigten, dass der Kitsurfer unverletzt war, heisst es laut Polizeibericht.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst Uri sowie die Kantonspolizei Uri.