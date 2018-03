Konzessionsgesuch für Alpbach eingereicht

Für die Nutzung der Wasserkraft am Alpbach ist ein Konzessionsgesuch eingereicht worden. Dies teilt die Baudirektion Uri im Amtsblatt mit. Wie die Baudirektion auf Nachfrage mitteilt, handelt es sich beim Gesuchsteller um die KW Erstfeldertal AG, an der das Elektrizitätswerk Altdorf, die Gemeindewerke Erstfeld, der Kanton Uri und die Korporation Uri beteiligt sind. Mit der Publikation des Konzessionsgesuchs beginnt für allfällige Konkurrenzgesuche für die gleiche Gewässerstrecke eine Frist von 180 Tagen für die Einreichung. Die Frist endet gemäss Amtsblatt am 25. September.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 31. März 2018.