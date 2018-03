Kurzer Stromunterbruch in Erstfeld

Im Rahmen der Umlegung der Hochspannungs-Leitungen im Eyschachen Altdorf mussten in der Haupt-Zuleitung zum Netz der Gemeindewerke Erstfeld Umschaltungen vorgenommen werden, teilen die Gemeindewerke Erstfeld am Mittwoch mit. Dabei kam es um kurz nach 16 Uhr zu einer Störung im den Gemeindewerken Erstfeld übergeordneten Netz. In der Folge fiel der Strom im gesamten Versorgungsgebiet der Gemeindewerke Erstfeld aus und die Kunden waren für knapp 4 Minuten ohne Strom. Die Gemeindewerke Erstfeld entschuldigen sich bei ihren Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten.