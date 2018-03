Leoni Zopp gewinnt Bronze im U18-Riesenslalom an den Junioren-Schweizermeisterschaften

Mit Total 85 Rennfahrerinnen waren die Juniorenschweizermeisterschaften im Riesenslalom vom Dienstag, 27. März, in St. Luc im Val d'Anniviers quantitativ aber auch qualitativ gut besetzt. Eliane Christen, SC Gotthard Andermatt, zeigte nach einem eher verhaltenen ersten Lauf einen starken zweiten Lauf und konnte einige Positionen gut machen, was in der Gesamtwertung den starken 7. Rang bedeute. In der U21-Wertung verpasste die Hospenthalerin die Bronzemedaille um eine Huntertstelsekunde und wurde somit Meisterschaftsvierte.

Leoni Zopp, SC Gotthard Andermatt, belegte Zopp nach zwei ausgeglichenen starken Läufen in der Gesamtwertung den 18. Schlussrang. In der Rangliste der U18-Fahrerinnen bedeutete dies die Bronzemedaille. Damit holte die junge Urschnerin nach Gold in der Abfahrt, Bronze im Super G und Spezialslalom und nun Bronze im Riesenslalom bereits die vierte U18-Schweizermeisterschaftsmedaille.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 31. März 2018.