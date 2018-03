Osterverkehr versinkt im Schneechaos

Zwischen Göschenen und Amsteg ging am frühen Ostersamstag vorübergehend in beiden Richtungen nichts mehr. Auch der Gotthard-Tunnel war für die Dauer des Einsatzes der Schneeräumungsfahrzeuge zu. Schon zuvor war der Streckenabschnitt vor dem Tunnel-Nordportal für Lastwagen gesperrt worden.

Die wichtige Nord-Süd-Strassenverbindung soll so rasch wie möglich im Verlauf des Morgens wieder aufgehen, wie ein Mitarbeiter der Kantonspolizei Uri auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA sagte. In der und a Vormittag schneite es bis in tiefe Lagen. Eine gehörige Portion Neuschnee erhielten dabei neben dem Urnerland auch Nid- und Obwalden. In anderen Gebieten regnete es zeitweise.

Strasse gesprerrt

Ab 3.30 Uhr am Samstagmorgen musste auch die Kantonsstrasse Gurtnellen-Wassen gesperrt werden. Und Ab 9.00 Uhr wurde die Strasse zwischen Andermatt und Hospental wegen Lawinengefahr geschlossen.

