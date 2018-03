Person verletzt sich bei Unfall auf A2

Am Freitag, 30. März, um ca. 11.00 Uhr fuhren ein Personenwagen mit Deutschen Kontrollschildern sowie ein Fahrzeug mit Zürcher Kontrollschildern auf der A2 vom Gotthardstrassentunnel herkommend in Richtung Norden. Im Bereich Wassen, Galerie Wylerplanggen überholte das Auto mit Zürcher Kontrollschildern den deutschen Wagen. Aus bisher ungeklärten Gründen touchierte dieses linkseitig mit der Mittelleitplanke. Der Lenker gab sofort Gegensteuer, was zur Folge hatte, dass sein Fahrzeug ins Schleudern kam und mit dem Personenwagen aus Deutschland zusammenstiess. Dieses kollidierte durch den Aufprall mit der rechten Galeriewand.

Durch den Aufprall verletzte sich die Beifahrerin des Deutschen Personenwagens. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 80'000 Franken. Die Autobahn A2 Fahrtrichtung Nord musste für rund zwei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde in Wassen auf die Kantonsstrasse umgeleitet. Im Einsatz standen die Schadenwehr Gotthard, der Rettungsdienst, das Amt für Betrieb Natio-nalstrassen, ein privater Abschleppdienst sowie die Kantonspolizei Uri.

Kapo Uri