Seedorf diskutiert offene Fragen zu möglicher Fusion

Die Bevölkerung von Seedorf war am Donnerstag, 15. März, aufgefordert, ihre Erwartungen, Hoffnungen und Ängste bezüglich einer Fusion mit Bauen auszudrücken. Bei dem von der Hochschule Luzern moderierten Workshop zeigte sich, dass neben positiven Aspekten auch noch einige Fragezeichen bestehen. So etwa bezüglich der finanziellen Folgen einer Fusion oder bezüglich der Identität der neuen Gemeinde: Wie soll sie heissen? Welches Wappen wird sie tragen? Am 28. März findet das Bevölkerungsforum in Bauen statt. Der Fahrplan sieht vor, dass die beiden Gemeinden im Herbst 2019 über die Fusion abstimmen. Bei einem Ja könnte sie auf das Jahr 2021 umgesetzt werden.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 17. März 2018.

Mathias Fürst