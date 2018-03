Sie sind Biobauern der ersten Stunde

Tomaten, Auberginen, Peperoni, Gurken, Rüebli, Blumenkohl, Nüsslisalat, Federkohl, Äpfel und Birnen oder Süssmost. Die Liste der Produkte, die Franz und Rosmarie Kempf-Zemp und ihre Tochter Monika aus Attinghausen jeweils an ihrem Verkaufsstand am Altdorfer Wochenmarkt anbieten, variiert je nach Saison. Doch alle Produkte stammen aus biologischem Anbau. Vor mehr als 20 Jahren hat Franz Kempf seinen Landwirtschaftsbetrieb in der Eyelen in Attinghausen auf Bio umgestellt. Bereut hat er diesen Schritt noch nie. Weitere Urner Bauern entschlossen sich ebenfalls, mit dem Label der Knospe biologisch zu produzieren. Zusammen gründeten sie vor 20 Jahren den Verein Bio Uri. «Von unserer Kundschaft erhalten wir dafür viele positive Rückmeldungen», freut sich Franz Kempf. «Sie bestätigen uns, dass unsere Erzeugnisse länger haltbar und auch in geschmacklicher Hinsicht einfach besser sind.»

Doris Marty

Mehr dazu in der Ausgabe vom Samstag, 10. März 2018.