Stefan Fryberg übernimmt Pro-Senectute-Präsidium

In den vergangenen Jahren habe Silvia Walker finanziell anspruchsvolle Zeiten bei Pro Senectute erlebt, aber auch die positive Entwicklung im Bereich der Dienstleistungen und dem Kurswesen, heisst es in einer Medienmitteilung von Pro Senectute. Sie kann nun Stefan Fryberg eine gut funktionierende Organisation, die auf stabilem finanziellem Fundament steht, übergeben.

Stefan Fryberg ist im Kanton Uri weiterherum bekannt. Als ehemaliger Landrat und Regierungsrat kenne er die Anliegen und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger des dritten und vierten Lebensalters, heisst es in der Mitteilung weiter. Auch verfüge er über gute Kontakte und viel Verhandlungsgeschick im Einsatz für die Bevölkerung.

Die restlichen vier Mitglieder des Stiftungsrats bleiben in ihrem Amt und freuen sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle der Seniorinnen und Senioren im Kanton. Die Wahl des neuen Präsidenten erfolgte an der Stiftungsratssitzung vom 14. März in Altdorf.