Uri Tourismus AG hat neuen Geschäftsführer

Wie der Verwaltungsrat der Uri Tourismus AG mitteilt, hat die Uri Tourismus AG einen neuen Geschäftsführer. Der 40-jährige Maurus Stöckli sei ein fachlich erfahrener, innovativer und in der Region verwurzelter Tourismusfachmann, den man für die Stelle des Geschäftsführers habe gewinnen können, heisst es weiter. Der in Buochs wohnhafte Maurus Stöckli wird seine Stelle per 1. Juni antreten. An der Generalversammlung vom 17. April wird er offiziell vorgestellt.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 3. März 2018