Urner Erfolge an Langlauf-Schweizermeisterschaften

Wie schon in den Vorjahren kommt Stefanie Arnold vom SC Unterschächen gegen Saisonende immer besser in Form. Das zeigte sie auch an den Schweizermeisterschaften im liechtensteinischen Steg. Im Sprint vom Freitag, 23. März, qualifizierte sich die Unterschächnerin souverän für den Final, den sie als hervorragende Zweite hinter Nadine Fähnrich abschloss. Dabei konnte sie Heidi Widmer und die Schweizer Olympia Staffelteilnehmerin von Pyeongchang, Lydia Hiernickel, auf die nächsten Plätze verweisen. Am Samstag, 24. März, erreichte Stefanie Arnold über 30 km Skating den 3. Rang hinter Nathalie von Siebenthal und Nadine Fähndrich. Roman Furger, vor zwei Wochen Sieger bei der Jubiläums-Ausgabe des Engadiners, wurde ebenfalls am Samstag, 2. im 50-Kilometer-Skatingrennen. Der Schattdorfer musste sich nur dem vierfachen Olympiasieger Dario Cologna geschlagen geben.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 28. März 2018.