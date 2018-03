Urner Radballer brillieren am Cupfinal

Roman Schneider und Paul Looser spielen in diesem Jahr ihre erste gemeinsame Saison und gewannen am Samstag, 3. März, in der Radsporthalle in Altdorf gleich den Cup. Das NLB-Team vom Radsport Altdorf, mit Beda Planzer und Fabian Hauri, schaffte es an diesem Tag unter die besten vier Teams der Schweiz und konnte somit grosse Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Altdorf II mit Claudio Zotter und Simon Marty schliesslich sicherte sich Rang 3. Damit und mit den Punkten aus der bisherigen Meisterschaft konnten sich Claudio Zotter und Simon Marty zudem für die Weltcup-Turniere qualifizieren – bei welchen nur drei Schweizer Teams teilnehmen können. Dies gelang dem Altdorf II-Duo das erste Mal in ihrer Karriere und somit können die beiden bald noch mehr internationale Radball-Luft schnuppern.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 7. März 2018.

Michelle Marty