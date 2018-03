Urnerin zeigt in den USA Flagge

Wer in der Schweiz in Sachen Autokennzeichen spezielle Wünsche äussert, der muss auch bereit sein, dafür zu zahlen. Mitunter auch horrende Summen. Das ist in den USA ganz anders. Dort sind aussergewöhnliche Kennzeichen auch für den Otto Normalverbraucher erschwinglich. Denn anders als in der Schweiz können die Fahrzeugbesitzer in den Vereinigten Staaten ihr Nummernschild gegen eine kleine Extragebühr gleich selbst kreieren. Diese Möglichkeit liess sich die Unterschächner Auswanderin Astrid Arnold nicht nehmen.

Mehr dazu in der Autobeilage des UW vom 21. März 2018.

