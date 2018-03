Wir suchen Sepps, Josefs, Josefines ...

Am Montag, 19. März, ist wieder Josefstag. Dazu startet das «Urner Wochenblatt» dieses Jahr eine Aktion. Wir möchten möglichst viele Personen, die den Namen «Josef» oder eine seiner Abwandlungen tragen, auf ein Foto bekommen. Dieses Gruppenbild wird am Samstag, 17. März, im UW veröffentlicht.

582 Einträge für «Josef» im Kanton Uri gibt es im Telefonbuch, «Josefine» nur elfmal. Ein «Josef Gisler» taucht dagegen 94 Mal auf, ein «Josef Arnold» erscheint 84 Mal. Egal ob Arnold oder Gisler oder Müller oder Muheim – wir laden alle Urner Josefines, Josefs, Josis, Sepps, Finis, Giuseppes, Joes, Josipas, Bepis, Yussufs, Josefas, Pinas (und so weiter) ein, zum Fototermin am Mittwoch, 14. März, um 17.30 Uhr in der Kantine des St. Josef in Altdorf zu kommen. Das Foto wird der Urner Fotograf Valentin Luthiger machen. Es gibt ein kleines Erinnerungsgeschenk. Wir freuen uns über jeden Teilnehmer und jede Teinehmerin.