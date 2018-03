Zahlreiche Stromunterbrüche nach Wintereinbruch

1

Osterverkehr versinkt im Schneechaos

Starker Schneefall bis in tiefe Lagen hat die Autobahn A2 im Kanton Uri am frühen Samstagmorgen unpassierbar gemacht. Mehrere Fahrzeuge gerieten in Querlage. Die Autobahn wurde für die Schneeräumung vorübergehend gesperrt. Auch die Strasse zwischen Andermatt und Hospental wurde gesperrt.