«Die Adlergartenstrasse ist eine Rennbahn!»

Die Meldung, dass gleich fünf der sieben Gemeinderäte per Jahresende zurücktreten und die Baukommission in globo ihre Demission eingereicht hat, hat in Schattdorf hohe Wellen geworfen. Entsprechend gross war das Interesse der Bevölkerung an der offenen Dorfgemeinde am Montagabend, 23. April. Nicht weniger als 144 Bürgerinnen und Bürger fanden sich in der Aula des Gräwimatt-Schulhauses ein. Anders als die jüngst publik gewordenen Demissionen gaben die fünf traktandierten Geschäfte in der bis auf den letzten Stuhl besetzten Aula nicht zu reden. Dafür musste sich der Gemeinderat im Anschluss daran gleich mehrere kritische Fragen gefallen lassen – und zwar nicht nur zum bevorstehenden Aderlass im Gemeinderat, sondern auch zur Entwicklung des Industriegebiets im Rossgiessen sowie zur Sicherheit entlang der Adlergarten- und der Dorfstrasse.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 25. April 2018.

Simon Gisler