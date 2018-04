«Seit ich Steinstosse, geht es meinen Hüften gut»

Die Geschichte von Simon Zgraggen hört sich an wie ein Märchen: Wegen einer angeborenen Fehlbildung der Hüfte musste der Attinghauser im Alter von 17 mit dem Schwingsport aufhören. Nach einem halben Dutzend Hüftoperationen kann der 40-Jährige wieder schmerzfrei Sport treiben. Seine neu gewonnene Fitness verdankt er dem Steinstossen. Sein grosses Ziel: die 4-Meter-Marke. Zuerst aber will er am Urner Kantonalen vor heimischem Publikum um den Sieg mitstossen.

Simon Gisler