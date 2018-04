2020 findet in Altdorf keine Erstkommunion statt

Die Mitglieder des Dekanats Uri hatten sich vor einem Jahr für einen Wechsel der Erstkommunion von der 2. in die 3. Primarklasse ausgesprochen. Nun hat sich der Seelsorgeraum Altdorf dazu entschieden, diesen Wechsel umzusetzen. Der Fahrplan sieht nun so aus, dass im kommenden Jahr 2019 die Erstkommunion in Altdorf das letzte Mal wie gewohnt in der 2. Primarklasse gefeiert wird. Im Jahr 2020 findet keine Erstkommunion statt, damit die Kinder diese im Jahr 2021 das erste Mal in der 3. Primarklasse feiern können. Die betroffenen Kinder und ihre Familien werden vom Seelsorgeraum rechtzeitig informiert.

Mehr dazu in der Ausgabe vom Samstag, 14. April 2018.