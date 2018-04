Aline Danioth ist Vizeschweizermeisterin im Riesenslalom

Nur gerade 38 Hundertstelsekunden trennen Wendy Holdener und die Andermatterin Aline Danioth voneinander. An den Schweizermeisterschaften auf dem Hasliberg, am Samstag, 7. April, landet Aline Danioth in der Disziplin Riesenslalom auf dem Podest und wird Vizeschweizermeisterin hinter der Schwyzerin Wendy Holdener. Selina Egloff sichert sich die Bronzemedaille.