Altdorf feiert die Elektromobilität

Von 0 auf 100 in 1,513 Sekunden. Diese Beschleunigung ist für Elektro-Rennboliden Weltrekord. Aufgestellt wurde er 2016 durch den von Studenten der ETH Zürich sowie der Hochschule Luzern entwickelten Rennboliden «Grimsel». Dieses Weltrekord-Fahrzeug gibt es am Samstag, 21. April, an der Ausstellung «ur!mobil» zu bestaunen. An der Ausstellung der Energiestadt Altdorf in Zusammenarbeit mit EWA, Kanton Uri, dem Autogewerbe und Fahrradhandel von Altdorf sowie der Leo Püntener Bike + Event GmbH dreht sich alles um das Thema Elektromobilität.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 25. April 2018.