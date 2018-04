Andi Meyer neuer Gesamtschulleiter in Altdorf

Der Schulrat Altdorf hat Andi Meyer als neuen Gesamtschulleiter gewählt hat. Er tritt auf das Schuljahr 2018/19 die Nachfolge von Remo Krummenacher an, der nach 4 Jahren in Altdorf Rektor der Volksschule Sachseln wird. Andi Meyer ist 49 Jahre alt, verheiratet, Vater von drei Kindern und wohnhaft in Brunnen. Nach seiner pädagogischen Ausbildung arbeitete er als Primar- und Oberstufenlehrer im Kanton Schwyz, bevor er im Jahr 2008 in die Schulleitung wechselte. Seit 2011 ist er an der Mittelpunktschule Ingenbohl-Brunnen (Oberstufe) als Schulleiter tätig. Im Sommer 2016 hat er den Weiterbildungsstudiengang MAS Schulmanagement erfolgreich abgeschlossen. Der Schulrat ist überzeugt, mit Andi Meyer einen motivierten und kompetenten Gesamtschulleiter gewählt zu haben, der den künftigen Herausforderungen der Volksschule gewachsen ist und die Schule Altdorf zusammen mit den Schulleitungen und den Lehrpersonen erfolgreich weiterentwickeln kann. Der Schulrat Altdorf gratuliert Andi Meyer herzlich zur Wahl und wünscht ihm viel Freude und Erfolg bei der Ausübung seiner verantwortungsvollen Tätigkeit.