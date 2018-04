Auf Spurensuche nach den Brüdern Gubler im Riedertal

Hoch oben im Haus «In der Weid», wo einst die drei Brüder Eduard, Ernst und Max Gubler aus Zürich ihre Ferien verbrachten, war der Empfang dann auch sehr herzlich. Hier in der abgeschiedenen und eindrucksvollen Natur fanden die Städter Inspiration für ihre Bilder. Rund 60 Interessierte machten sich daher am Sonntag, 22. April, auf Spurensuche im Riedertal. Belohnt wurden sie unter anderem mit einem Einblick in die Stube des Bauernhauses, wo die Zürcher Familie von 1905 bis 1928 ihre Sommerfrische verbrachte. Noch bis zum Juli gibt es an verschiedenen Sonntagen Gelegenheit, den Brüdern Gubler im Riedertal auf die Spur zu kommen. Eingebunden ist das Projekt in die aktuelle Ausstellung «Frühlingserwachen» im Haus für Kunst Uri, die das Frühwerk Heinrich Danioths sowie der Brüder Gubler zeigt.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 25. April

Franka Kruse