Bauarbeiten für neue Ausweichstelle Birchi starten

Aufgrund der beschränkten Platzverhältnisse kommt es während der sechsmonatigen Bauzeit zu Verkehrsbehinderungen, teilt die Baudirektion Uri mit. Während der gesamten Bauzeit vom 30. April 2018 bis 12. Oktober 2018, ist die Isenthalerstrasse Montag bis Freitag jeweils am Vormittag von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr sowie am Nachmittag von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt. Die Sperrzeiten werden am Ortsausgang sowie an der Isleten auf Infotafeln publiziert. Die ersten Nachtsperrungen stehen zwischen 30. April und 23. Mai 2018 an. An den Wochenenden sowie Feiertagen ist die Strasse frei befahrbar.

Während den Nachtsperrungen stellt die Baudirektion der Bevölkerung einen Shuttledienst bereit. Der Shuttle fährt bei Bedarf zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr und ist kostenlos. Es werden zwei Haltestellen betrieben, eine an der Isleten, die zweite im Dorf Isenthal (Haltestelle Post). Die Baustelle muss zu Fuss via Saum umgangen werden. Der Fussmarsch dauert rund 25 Minuten.

Insgesamt investiert der Kanton Uri rund 1,8 Millionen Franken in den Ausbau der Isenthalerstrasse im Bereich Birchi. «Die Isenthalerstrasse ist der Lebensnerv für die ganze Talschaft. Ich bin überzeugt, die verbesserte Erschliessung bringt dem Dorf langfristig einen Mehrwert», sagt Baudirektor Roger Nager.

Für die Kantonsstrasse Isenthal wurde ein neuer SMS-Dienst eingerichtet, über den aktuelle Informationen zur Baustelle verbreitet werden. Für die Anmeldung ist ein SMS an 079 711 20 40 zu senden, Stichwort «Start Kantonsstrasse Isenthal». Die Anmeldung kostet einmalig 20 Rappen, danach ist der Dienst gratis.