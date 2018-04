Baudirektor Roger Nager in EnDK-Vorstand gewählt

Roger Nager, der der EnDK seit 2016 angehört, wurde an der Plenarversammlung am 20. April in Bern für die Amtsdauer 2018 bis 2020 in das sieben Personen umfassende Leitungsgremium gewählt. Die EnDK besteht seit 1979 und ist das gemeinsame Energie-Kompetenzzentrum aller 26 Kantone. Sie fördert und koordiniert die Zusammenarbeit der Kantone in Energiefragen und vertritt deren gemeinsamen Interessen.