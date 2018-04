Deutscher wird Geschäftsführer der Gemeinde Schattdorf

Daniel Münch wird neuer Geschäftsführer der Gemeinde Schattdorf. Er wird die operative Leitung der Gemeindeverwaltung per 1. Juli übernehmen, wie die Gemeinde am 10. April mitteilt. Als Geschäftsführer ist Daniel Münch sowohl für die inhaltliche und strukturelle Entwicklung der Gemeindeverwaltung verantwortlich als auch für die Beratung und Begleitung des Gemeinderats und seiner Organe. Daniel Münch ist deutscher Staatsbürger mit Urner Wurzeln. Er lebt seit 2013 dauerhaft in der Schweiz, aktuell in Bauen. Er ist studierter Betriebswirt und verfügt über mehr als 10 Jahre Fach- und Führungserfahrung in der strategischen Unternehmensplanung, der Vermarktung und der Unternehmenskommunikation im internationalen Umfeld.

UW