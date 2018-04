Eliane Christen in den Top Ten

Zum Saisonfinale traf sich die Schweizer Skielite in Davos zu den nationalen Titelrennen in den Speed-Disziplinen. Eliane Christen, Mitglied des C-Kaders von Swissski, erreichte in der Abfahrt mit ausländischer Konkurrenz den 13. Gesamtrang, was in der Schweizermeisterschaftswertung den 9. Schlussrang und somit eine Top-Ten-Klassierung für die Hospentalerin bedeutet. Leoni Zopp, SC Gotthard Andermatt, fokussierte sich für die Super-G-Meisterschaft und erreichte den 28. Schlussrang. Damit holte die 18-jährige Urschnerin weitere wertvolle Punkte in der Jahreswertung des Oerlikon Swiss Cup und ist somit auf Kurs für eine mögliche Qualifikation für das C-Kader von Swissski. Eine starke Leistung zeigte auch Yannik Bissig. In der Super-Kombination, allen voran im Slalom, konnte er viele Ränge gutmachen und wurde in der Endabrechnung 23.

Bruno Arnold

