In Flüelen kann nach Geschichte gegraben werden

Zirka 1608 wurde in Flüelen das Gasthaus Weisses Kreuz errichtet. Nun wurde es abgerissen um einem Neubau Platz zu machen. Die Gelegenheit soll genutzt werden, um die historischen Spuren zu erforschen, welche – so vermutet man – im Erdreich unter dem ehemaligen Gasthaus verborgen liegen. Wenn Uri die aktuelle Gelegenheit verpasse, mehr über seine Geschichte zu erfahren, seien die Spuren «möglicherweise unwiederbringlich verloren», warnte Justizdirektorin Heidi Z'graggen im Landrat. Dieser stimmte dem Nachtragskredit von 170'000 Franken für die archäologischen Grabungen denn auch deutlich, mit 49 zu 9 Stimmen zu. Die ablehnenden Stimmen kamen aus der Ratsrechten, welche in den Grabungen vorab eine Geldverschwendung sahen.

Auch die weiteren Nachtragskredite fanden im Landrat zustimmung. Damit kann der Kanton eine neue Diktier- und Gesprächsaufzeichnungssoftware anschaffen (23'000 Franken), das Hosting der Online-Plattform Camac-Uri verbessern (34'000 Franken) und den alten Sustenweg bei der Furt über den Räseggbach sanieren (81'000 Franken). Zudem wird der Restbetrag von 412'257 Franken für den baulichen Unterhalt der Kantonsstrassen ins Unterhaltsprogramm übernommen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 21. April 2018.

Mathias Fürst