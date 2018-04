Gelungener Saisonauftakt: Jolanda Annen gewinnt in Wallisellen

Bei nahezu idealem Triathlonwetter fand am Wochenende, 14. und 15. April 2018, die 9. Auflage des Internationalen Walliseller Triathlons statt. In dem hochklassig besetzten Profifeld siegten am Sonntag bei den Frauen Jolanda Annen und bei den Männern Valentin Wernz (Deutschland) vor Lokalmatador Andrea Salvisberg.

Neu wurden beide Profi-Rennen im Live-Stream übertragen. Das Damenrennen gewann, wie schon im Vorjahr, Jolanda Annen – überlegen. Bereits nach dem Schwimmen in Führung liegend, fuhr sie trotz Windschattenfreigabe allen davon und lief im Anschluss den Sieg souverän nach Hause. Das Podium wurde durch Petra Kurikova (Tschechien) und Nina Eim aus Deutschland komplettiert.