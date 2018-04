Grosser Rat sagt Ja zu neuem Waldreservat

Der Vertrag sieht die Ausscheidung eines 248 Hektar grossen Waldreservats oberhalb von Bristen vor. Damit er am 1. Januar 2019 in Kraft treten kann, fehlt nun noch die Zustimmung des Regierungsrats. Sellenen-Etzlital wäre nach den Waldreservaten beim Rütli, am Rophaien, im Fellital und im Männigenwald das fünfte Waldreservat in Uri.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 21. April 2018.

Simon Gisler