Henry-Dunant-Medaille für Benedikt Bauer

Nach 14 Jahren als Präsident des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) Uri trat Benedikt Bauer an der Mitgliederversammlung zurück. Dort durfte er am 26. April Ehrengast Annemarie Huber-Hotz, die Präsidentin des SRK, herzlich willkommen heissen. In seinem letzten Jahresbericht erwähnte der abtretende Präsident, dass das SRK an der Wirtschafts- und Erlebnismesse Uri 18 vom 6. bis 9. September dabei sein wird und dass der Kantonalverband im kommenden Jahr 75-jährig wird.

Benedikt Bauer wurde an der Mitgliederversammlung verabschiedet: (von links) Céline Huber, Benedikt Bauer, Marika Aschwanden, Annemarie Huber-Hotz und Marzio Medici. (Foto: Paul Gwerder)